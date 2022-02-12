В обычной жизни и на подиуме: рассматриваем два новых лука супермодели Беллы Хадид

В свои 25 лет девушка является иконой стиля, ведь ее образы необычны, хотя и довольно простые. Предлагаем посмотреть на то что носит модель на подиуме и на улицах Нью-Йорка.

Сейчас в Нью-Йорке в самом разгаре Неделя моды, участие в которое берет супермодель Белла Хадид. На днях девушку сфотографировали, когда она выходила со своей квартиры в центре города. В руке у Буллы было кофе, а на плече висела большая сумка Chanel.

Ее образ также состоял из широких штанов карго, которые в последнее время на пике популярности, а также трикотажной рубашки, теплого зеленого кардигана и кожаной куртки.

Белла Хадид / Getty Images

Вероятней всего, что модель направлялась на репетицию, ведь уже на следующий день она дефилировала на показе Proenza Schouler. На моделе была интересная кофта с баской и капюшоном, а также широкие серо-коричневые брюки.

Белла Хадид / Getty Images

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