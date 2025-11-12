В обычной жизни любит носить лосины: Кэтрин Зету-Джонс сфотографировали папарацци

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зету-Джонс подловили папарацци, когда она выходила из здания в центре Нью-Йорка. Образ актрисы отличался от того, что она обычно носит на публике, ведь одета Кэтрин была в темно-синие лосины, которые обтягивали ее и кофту на молнии с градиентом и большими бархатными звездами на рукавах.

Актриса также дополнила свой образ удобными кроссовками, кепкой, очками и большой черной сумкой-хобо.

Волосы у нее были уложены в красивые локоны, а на лице Кэтрин сделала яркий макияж. Вероятно, в этот наряд актриса переоделась после мероприятия посвященного сериалу «Уэнздей», где блистала перед фотографами в красном платье.

