В обычной жизни любит спорт-шик: Дженнифер Лопес появилась на улице в Лос-Анджелесе

После новостей о том, что в браке Дженнифер Лопес и ее мужа Бена Аффлека настало сложное время и пара якобы находится на грани развода, к артистке опять пристальное внимание. После промотура по Мексике, где она презентовала публике фильм со своим участием "Атлас", Лопес вернулась домой в Лос-Анджелес.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Звезду подловили папарацци на улице, когда она шла к своей машине в сопровождении охраны и помощников. Лопес была одета просто и стильно, ведь в обычной жизни она отдает предпочтение спорт-шику.

На знаменитостей был трикотажный серый спортивный костюм от бренда Joah Brown, который состоял из широких штанов и кропнутого свитшота. Дополнила она его белыми кроссовками от Nike, любимыми серьгами-кольцами от Jennifer Fisher и очками от Bottega Veneta. Прическу она сделала объемной.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Но несмотря на слухи Дженнифер продолжает носить обручальное кольцо, хотя помолвочное с большим зеленым камнем уже давно не надевала.

Дженнифер Лопес с обручальным кольцом на пальце / Фото: Associated Press

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