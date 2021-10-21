В обычной жизни совсем другая: Кристен Стюарт запечатлели на прогулке

В обычной жизни совсем другая: Кристен Стюарт запечатлели на прогулке

В обычной жизни актриса Кристен Стюарт предпочитает простой и комфортный стиль.

Вчера знаменитость запечатлели во время прогулки в Лос-Анджелесе. Похоже, кадры не были постановочными, Кристен неспешно прогуливалась по улице и выглядела непринужденно.

Одета 31-летняя Стюарт была в синие прямые джинсы, укороченные снизу, белую майку поверх которой надела цветную полосатую рубашку с короткими рукавами. На ней также были белые высокие носки и лаковые туфли-лоферы из кожи. Кристен дополнила лук несколькими кольцами на пальцах, часами на черном ремешке, массивной цепью на шее с кулоном и круглыми солнцезащитными очками. Волосы актрисы были собраны в небрежный высокий пучок.

Кристен Стюарт / Getty Images

Напомним, недавно мы видели Кристен Стюарт на лондонской премьере фильма "Спенсер", в котором она сыграла роль принцессы Дианы. Тогда на дорожку она вышла в вечернем платье, расшитом камнями и пайетками без бретелек и босоножках на каблуках в оттенке серебристый металлик. У Кристен были распущены волосы, а на лице был макияж с акцентом на глаза. Действие проходило в рамках Лондонского кинофестиваля BFI.

Кристен Стюарт / Associated Press

Читайте также:

Нежная и женственная: Кристен Стюарт в наряде с кружевом от Chanel вышла на красную дорожку

Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы: вышел трейлер фильма "Спенсер"

В мини-платье и туфлях-лодочках: Кристен Стюарт на премьере нового фильма

Кристен Стюарт на премьере фильма "Спенсер" в Лондоне (7 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку