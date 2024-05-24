В обжатом "голом" платье, расшитом украшениями: Коко Роша в роскошном наряде сияла в Каннах

35-летняя канадская модель в красивых одеждах появилась на красной дорожке.
Коко Роша продемонстрировала на Каннском кинофестивале новый роскошный образ.
На красную дорожку она вышла в обжатом прозрачном платье со шлейфом, обильно расшитом камнями, бисером и блестками. На руках была торочка с украшениями. Под нарядом на ней было неудобное боди, создававшее голый эффект.
Аутфит Роша дополнила золотыми босоножками на высокой платформе и каблуке.
Модели сделали интересную прическу и насыщенный макияж глаз. В ушах у нее были длинные серьги с бриллиантами, а на шее – бриллиантовые бусы.
Читайте также: