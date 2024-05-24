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В обжатом "голом" платье, расшитом украшениями: Коко Роша в роскошном наряде сияла в Каннах

В обжатом "голом" платье, расшитом украшениями: Коко Роша в роскошном наряде сияла в Каннах

Коко Роша / Фото: Getty Images

35-летняя канадская модель в красивых одеждах появилась на красной дорожке.

Коко Роша продемонстрировала на Каннском кинофестивале новый роскошный образ.

Коко Роша / © Associated Press
Коко Роша / Фото: Associated Press

На красную дорожку она вышла в обжатом прозрачном платье со шлейфом, обильно расшитом камнями, бисером и блестками. На руках была торочка с украшениями. Под нарядом на ней было неудобное боди, создававшее голый эффект.

Коко Роша / © Associated Press
Коко Роша / Фото: Associated Press

Аутфит Роша дополнила золотыми босоножками на высокой платформе и каблуке.

Коко Роша / © Getty Images
Коко Роша / Фото: Getty Images

Модели сделали интересную прическу и насыщенный макияж глаз. В ушах у нее были длинные серьги с бриллиантами, а на шее – бриллиантовые бусы.

Коко Роша / © Associated Press
Коко Роша / Фото: Associated Press

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