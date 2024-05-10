В очаровательном наряде от Versace: Никола Кохлан на премьере "Бриджертонов"

9 мая в Милане состоялась презентация долгожданного третьего сезона сериала Netflix "Бриджертоны". Звездой красной дорожки была 37-летняя актриса Никола Кохлан, которая является главной актрисой этой части шоу.

На мероприятие она пришла в белоснежном образе от Модного дома Versace, который включал мини-платье сарафанного типа и блузу с длинными рукавами, принтом и бантом.

Образ актриса дополнила небольшой сумкой с короткими ручками, прозрачными босоножками на каблуках, а также обручем на голове, который украшала монограмма бренда. Макияж у нее был лаконичный и без ярких акцентов.

Никола Кохлан / Фото: Getty Images

Несколькими кадрами с мероприятия Никола поделилась в Instagram. На фото с ней запечатлен Люк Ньютон, который тоже появится в этом сериале.

Релиз сериала должен состояться 16 мая.

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