В очаровательном розовом наряде: Марго Робби посетила званый обед в честь номинантов "Оскара"

Актриса Марго Робби посетила 96-й обед, который проводился в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, в честь номинантов на премию "Оскар". В этом году актриса не номинирована на заветную золотую статуэтку, но все же церемонию посетит, поскольку в номинацию" Лучший фильм" попала картина "Барби", в котором она сыграла главную роль.

Для мероприятия Робби надела наряд от бренда Chanel - костюм, состоящий из топа, мини-юбки с высокой посадкой, а также укороченного жакета. Необычная деталь на юбке напоминала баску.

Наряд был выполнен из светлой твидовой ткани с розовой вышивкой, а также декором пайетками. Дополнила Марго его небольшой сумкой с короткой ручкой и классическими слингбэками от Chanel с черным мысом. Наряд актрисы винтажный и относится к коллекции 1994 года, которую Карл Лагерфельд представил в Париже.

Марго Робби / Фото: Associated Press

На званый обед Марго пришла со своим мужем Томом Акерли, который надел для мероприятия темно-серый костюм и рубашку.

Марго Робби и ее муж Том Акерли / Фото: Associated Press

Над образом актрисы опять работал ее стилист Эндрю Мукамал, который воссоздал для нее кукольные наряды зделав Марго таким образом идеальной Барби.

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