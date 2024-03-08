В очаровательном розовом платье: актриса Холли Бейли вышла на красную дорожку в Dolce & Gabbana

Появление на красной дорожке произошло всего через пару месяцев после того, как Холли объявила, что родила своего первого ребенка, сына Хэйло.

Очаровательная 23-летняя актриса Холли Бейли, сыгравшая в ремейке сказки "Русалочка", посетила церемонию вручения наград Essence Black Women, на которой отмечали вклад темнокожих женщин в искусство.

Для этого мероприятия она выбрала яркое и без сомнений романтичное платье от итальянского бренда Dolce & Gabbana. Наряд был выполнен в двух оттенках розового цвета и имел бретельку-халтер.

Платье было длинным и состояло из множества складок, а под грудью его также украшал вырез.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Дополнила образ Холли нежным макияжем, высокой прической с косичками, а также надела серьги с большими розовыми камнями, которые отлично сочетались с платьем.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила звезда "Дюны" Зендея, но не в гламурном платье, а в джинсах-бойфрендах. Образ девушки был от бренда Jean Paul Gaultier из коллекции весна-лето 2020.

Зендея / Фото: Associated Press

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