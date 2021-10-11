В очень коротких шортах: Белла Хадид сверкнула ягодицами на улицах Нью-Йорка

В очень коротких шортах: Белла Хадид сверкнула ягодицами на улицах Нью-Йорка

25-летняя модель Белла Хадид попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Сегодня знаменитость заметили в районе Вест-Виллидж. Похоже Белла встречалась там с друзьями и на встречу она надела весьма пикантный наряд.

Она была в черной майке, под которой был белый кроп-топ и в очень коротких черных шортах. Таких коротких, что ее ягодицы были видны с весьма пикантного ракурса.

Белла Хадид / Getty Images

На плече у Беллы висела тканевая сумка-шопер, на лице были солнцезащитные очки, а волосы звезда собрала в две тонкие косы. Рядом с Беллой был запечатлен какой-то парень, но кто это, не известно.

Читайте также:

В платье-рубашке и со щенком на руках: Белла Хадид попала под прицел папарацци

В боди с интересными вырезами: Белла Хадид поделилась эффектным образом

В красном бикини с завязками: супермодель Белла Хадид позировала на траве

Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку