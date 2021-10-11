В очень коротких шортах: Белла Хадид сверкнула ягодицами на улицах Нью-Йорка

25-летняя модель Белла Хадид попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.
Сегодня знаменитость заметили в районе Вест-Виллидж. Похоже Белла встречалась там с друзьями и на встречу она надела весьма пикантный наряд.
Она была в черной майке, под которой был белый кроп-топ и в очень коротких черных шортах. Таких коротких, что ее ягодицы были видны с весьма пикантного ракурса.
На плече у Беллы висела тканевая сумка-шопер, на лице были солнцезащитные очки, а волосы звезда собрала в две тонкие косы. Рядом с Беллой был запечатлен какой-то парень, но кто это, не известно.
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