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В очень коротких шортах и на шикарном автомобиле: Алессандру Амбросио сфотографировали после пилатеса

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
181
Время на прочтение
1 мин
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В очень коротких шортах и на шикарном автомобиле: Алессандру Амбросио сфотографировали после пилатеса

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Она держит себя в форме и не пропускает тренировки.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио опять стала мишенью для фотографов - 42-летнюю красавицу сфотографировали после пилатеса в Лос-Анджелесе.

Алессандра Амбросио / © Getty Images
Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Знаменитость шла к своей шикарной машине марки Bentley, на ней были очень короткие черные шорты, оверсайз кофта серого цвета и кроссовки от New Balance.

Также свой спортивный лук Алессандра разбавила черной сумкой-мешком от Chanel, стильными солнцезащитными очками , красным маникюром и несколькими драгоценными цепочками на шее.

Алессандра Амбросио / © Getty Images
Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
181
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