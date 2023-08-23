В очень коротких шортах и на шикарном автомобиле: Алессандру Амбросио сфотографировали после пилатеса

Она держит себя в форме и не пропускает тренировки.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио опять стала мишенью для фотографов - 42-летнюю красавицу сфотографировали после пилатеса в Лос-Анджелесе.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Знаменитость шла к своей шикарной машине марки Bentley, на ней были очень короткие черные шорты, оверсайз кофта серого цвета и кроссовки от New Balance.

Также свой спортивный лук Алессандра разбавила черной сумкой-мешком от Chanel, стильными солнцезащитными очками , красным маникюром и несколькими драгоценными цепочками на шее.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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