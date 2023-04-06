В очень коротком мини: звезда The Pussycat Dolls Эшли Робертс продефилировала по Лос-Анджелесу

Необычности наряду добавляет то, что ранее это была мужская рубашка.

41-летняя радиоведущая и певица Эшли Робертс, которая прославилась благодаря многолетнему участию в бурлеск-группе The Pussycat Dolls, - настоящая стритстайл-звезда. Девушку практически ежедневно фотографируют после ее утренних эфиров на радио, когда она покидает студию в центре Лондона и идет к машине.

Однако сейчас Эшли и ее коллега Аманда Холден проводят время в Лос-Анджелесе. Звезду заметили фотографы, когда она дефилировала по улице на высоких каблуках. В этот раз Робертс была одета не менее стильно, чем в Лондоне.

На Эшли был комплект от бренда TANAKA VINTAGE, что специализируется на винтажной одежде, которую переделывает. В частности, на Робертс был образ, сделанный из винтажной рубашки лимонного цвета от бренда Saint Laurent - укороченной рубашки и мини-юбки с белой резинкой на талии.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Лук она дополнила белыми туфлями-лодочками, любимой сумкой от бренда Balenciaga и стильными черными солнцезащитными очками.

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