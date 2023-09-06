В очень короткой юбке и без кольца: Натали Портман вышла в свет после расставания с мужем

Смелым нарядом актриса подчеркнула стройные ноги и продемонстрировала красивый бронзовый загар.
Уже несколько месяцев вокруг личной жизни актрисы Натали Портман витает много сплетен и догадок, поскольку стало известно, что ее муж Бенджамин Мильпье изменил ей с 25-летней активисткой по защите окружающей среды по имени Камилла Этьен.
Теперь голливудская звезда регулярно появляется на публике без обручального кольца на пальце.
5 сентября Натали посетила конференцию по устойчивой стабильности IAA Mobility в Мюнхене.
На публику она вышла в клетчатом наряде от бренда Miu Miu: твидовом жакете и мини-юбке. Также на ней были босоножках на танкетке, белая футболка с принтом и довольно легкий макияж.
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