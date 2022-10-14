Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В очень короткой юбке и кроп-топе: Хейли Бибер заметили после фотосессии с Кайли Дженнер

Дата публикации
Просмотры
922
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В очень короткой юбке и кроп-топе: Хейли Бибер заметили после фотосессии с Кайли Дженнер

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Модель и ее друзья уже готовятся к Хэллоуину.

Модель Хейли Бибер выглядела стильно и непринужденно, когда выходила из студии в самом сердце Голливуда. 25-летняя девушка была одета в мини-юбку темно-зеленого цвета, белый кроп-топ и оверсайз куртку, которую оставила расстегнутой.

Хейли Бибер / © Getty Images
Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Дополняли образ красотки кроссовки New Balance, небольшая сумка от Prada и ее любимые солнцезащитные очки Balenciaga.

Похоже, что в этому луке модель ходила на съемку посвященную Хэллоуин, ведь в Instagram показала несколько кадров в костюме.

Также Хейли опубликовала снимок своей подруги Кайли Дженнер, которая позировала в ванной. Звезда реалити одета в черное платье, а ее кожа была покрашена в зеленый цвет.

В таком образе была и Бибер, они сходи в этих луках поесть пиццы. Джастин в этом ролике был в костюме строителя.

@kyliejenner

loves a 3rd wheel

♬ original sound - Kylie Jenner

Читайте также:

Подписывайтесь также на нашу страницу в Instagram

Джастин Бибер снял романтический клип со своей женой Хейли Болдуин

Джастин Бибер снял романтический клип со своей женой Хейли Болдуин

Похожие темы:

Следующая публикация