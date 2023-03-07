В очень короткой юбке и с ярким макияжем: Талия Сторм позировала фотографам на премьере фильма

Певица и актриса Талия Сторм появилась среди гостей премьерного показа боевика "Джон Уик 4", где главную роль исполнил Киану Ривз.

Мероприятие проходило в Лондоне, а на красную дорожку девушка вышла в новом для себя образе - надела парик с короткими осветленными волосами. Также Талия сделала яркий и плотный макияж, который эффектно смотрелся с этим образом.

Наряд девушки также выделялся, поскольку она отдала предпочтение очень короткой кожаной юбке и кропнутой куртке-болеро. Вещи были выполнены в болотно-зеленом оттенке и имели некоторые потертости. Также на наряде были широкие ремни с заклепками. Завершали образ эпатажной блондинки топ-бандо, сумка и сапоги на каблуках.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

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