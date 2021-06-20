В очень короткой юбке: Кортни Кардашьян сходила на концерт к бойфренду

Звезда реалити сходила на концерт, где играет ее возлюбленный.

Корини Кардашьян, как известно, встречается с 45-летним барабанщиком панк-рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Вчера звезда приехала на секретное шоу NoCap Shows x Machine Gun Kelly в Венеции, Калифорния.

42-летняя Кардашьян появилась на публике в трикотажном красном свитере в черную полоску, под который подобрала черную мини-юбку, которая была очень короткой и обтягивала бедра Кортни.

Кортни Кардашьян / Getty Images

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Черные длинные волосы звезда распустила и сделала себе легкий макияж, а на лице у нее были солнцезащитные очки. Кортни выглядела очень радостной. За игрой своего бойфренда она наблюдала среди других зрителей. Трэвис сидел за барабанной установкой с голым торсом, поклонники могли рассмотреть его внушительное количество татуировок.

Трэвис Баркер / Getty Images

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