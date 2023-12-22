В очень короткой юбке со складками: Тейлор Свифт сфотографировали папарацци

Звезду заметили на улице, когда она выходила из заведения и шла к автомобилю.

Популярная американская певица Тейлор Свифт попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, в районе Гринвич Виллидж. Звезда обожает мини-платья и юбки, поэтому и в этот раз была в подобном наряде.

Тейлор надела черную юбку со складками, а также капроновые колготки. Образ известная певица дополнила дубленко от Guest in Residence с белой отделкой, а также обула туфли на высоких каблуках от Christian Louboutin.

Волосы она распустила, добавила в образ сумку-хобо и свою любимую красную помаду, без которой уже не обходится ни один ее образ.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Это ее появление на публике произошло после того, как 13 декабря она отпраздновала день рождения. Тогда на праздник артистка пришла в гламурном мини-платье с луной и звездами от бренда Clio Peppiatt.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Читайте также:

Красивые образы певицы Тейлор Свифт (18 фото)