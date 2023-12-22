В очень короткой юбке со складками: Тейлор Свифт сфотографировали папарацци

Звезду заметили на улице, когда она выходила из заведения и шла к автомобилю.
Популярная американская певица Тейлор Свифт попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, в районе Гринвич Виллидж. Звезда обожает мини-платья и юбки, поэтому и в этот раз была в подобном наряде.
Тейлор надела черную юбку со складками, а также капроновые колготки. Образ известная певица дополнила дубленко от Guest in Residence с белой отделкой, а также обула туфли на высоких каблуках от Christian Louboutin.
Волосы она распустила, добавила в образ сумку-хобо и свою любимую красную помаду, без которой уже не обходится ни один ее образ.
Это ее появление на публике произошло после того, как 13 декабря она отпраздновала день рождения. Тогда на праздник артистка пришла в гламурном мини-платье с луной и звездами от бренда Clio Peppiatt.
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