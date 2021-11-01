В очень осеннем наряде: Аманду Холден сфотографировали в Лондоне

50-летняя теле- и радиоведущая продемонстрировала красивый образ.

Британская звезда Аманда Холден попала под прицел лондонских папарацци, когда покидала студию Global Radio, где ведет утреннее радиошоу. Она была одета в очень осенний образ, ведь сочетала пончо цвета кэмел с сапогами на каблуке такого же оттенка, кожаными легинсами, шоколадной кофтой и шелковой рубашкой.

Все вещи в наряде Аманды были подобраны в одной гамме. Даже сумка, которую знаменитость несла в руке, платок на шее и маникюр соответствовала ее луку. Завершающим штрихом образа стали солнцезащитные очки и легкая укладка.

Аманда Холден / Getty Images

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