В очень широких штанах и с чихуахуа на руках: стильная Деми Мур на ивенте в Лондоне

61-летняя актриса почти неразлучна со своей собакой, которую часто берет с собой на мероприятия.

Деми Мур посетила BFI Presents в Лондоне, где обсудили сатирический хоррор-триллер режиссера Коралли Фаржи "Субстанция", в котором она сыграла главную роль.

На ивент она пришла не сама, а вместе со своим домашним любимцем – чихуахуа по кличке Пилаф, которого держала на руках.

Актриса предстала в комфортном стильном луке. На Мур была светлая шелковая рубашка, темно-синий жакет и очень широкие брюки верблюжьего цвета с накладными карманами, молниями и черным кожаным поясом. Обута она была в интересную обувь, выполненную из белого, красного и зеленого бисера.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Звезда распустила волосы, сделала нежный макияж и завершила аутфит оптическими очками.

Напомним, Деми Мур надела на гала-вечер черное бархатное платье от бренда Schiaparelli.

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