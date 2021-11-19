В очень скромном образе: 60-летняя Джулианна Мур пришла на вечеринку

Знаменитость продемонстрировала с чем стиль сочетать блейзер.

В Нью-Йорке достоялась вечеринка The Present Moment в роскошном универмаге Bergdorf Goodman, расположенный на Пятой авеню в центре Манхэттена. Мероприятие было организованно по случаю открытия новых праздничных витрин в универмаге, а посетила его оскароносная актриса Джулианна Мур.

Для вечеринки Джулианна надела скромный наряд в темных тонах, в котором сочетала длинный серый полосатый блейзер, черные брюки и блузу. Также на актрисе были золотые украшения и туфли на низком ходу.

Джулианна Мур / Getty Images

Напомним, что сейчас Джулианна живет в Нью-Йорке в связи со съемками фильма Sharper, где сыграет мошенницу. Уже несколько раз звезду подлавливали во время работы над этим фильмом папарацци.

Джулианна Мур / Getty Images

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