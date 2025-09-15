В очень скромном платье, но серьгах за 89000 евро: Скарлетт Йоханссон посетила церемонию "Эмми"

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

40-летняя Скарлетт Йоханссон вышла на красную дорожку 77-й церемонии вручения наград «Эмми», но выбрала очень скромное платье от Модного дома Prada.

Наряд-бюстье актрисы был приталенным, подчеркивал фигуру и выполнен в оттенке шампанского — нежно-желтом цвете. Дизайн казался простым, но на самом деле платье полностью украшено мелкими складками ткани из-за чего оно было фактурным.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

В качестве аксессуаров к этому фирменному платью из шелкового шифона и крепа она подобрала массивные серьги в форме капель от бренда De Beers, которые называются «Талисман» и сделаны из желтого золота инкрустированного бриллиантами.

Серьги Скарлетт Йоханссон

Эти серьги выполненные из 18-каратного желтого золота общим весом 20,74 карата, а их цена 89 000 евро.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

На мероприятие Скарлетт пришла со своим мужем — актером и комиком Колином Джостом, который носил классический черный костюм с белой рубашкой и галстуком-бабочкой. Пара позировала обнявшись и демонстрировала свою любовь на публику.

Скарлетт Йоханссон с мужем / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон с мужем / © Associated Press