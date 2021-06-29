В очень скромном платье: звезда сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс вышла в свет с бойфрендом

В очень скромном платье: звезда сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс вышла в свет с бойфрендом

Актриса выделялась на фоне других звездных гостей довольно скромным нарядом.

В минувшие выходные в английском городке Эгам состоялись соревнования Королевского кубка по конному поло. Ювелирный Дом Cartier выступил партнером мероприятия, поэтому на соревнованиях появилось много знаменитостей-амбассадоров этого бренда.

Одним из гостей стала звезда сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс, которая пришла на соревнования со своим бойфрендом Рубен Селби, который является одним из партнеров модельного агентства Contact Agency.

Для мероприятия Мэйси выбрала лаконичное шелковое мини-платье от бренда Bite Studios с глубоким декольте, которое дополнила черном небольшой сумкой-хобо и черными босоножками. На лице она сделала макияж с черными стрелками и нанесла на губы нюдовую помаду. Из украшений актриса предпочла несколько золотых браслетов и сережек.

Мэйси Уильямс / Getty Images

Бойфренд Мейси Рубен Селби надел для вечеринки зеленый вельветовый костюм, который дополнил белым жабо.

Мэйси Уильямс / Getty Images

Кстати, шикарные густые брови у Мэйси выбелены, потому что девушка снимается в новом биографическом мини-сериале Pistols ("Пистолеты"). В сериале будет рассказана история о группе Sex Pistols и росте их популярности. Мэйси же исполнит роль Памелы Рук - английской эпатажной модели и актрисы, известной своей работой с Вивьен Вествуд и бутиком Sex в районе Кингз-роуд в Лондоне. В середине 1970-х годов она посещала многие выступления Sex Pistols.

Также в сериале снимутся Тоби Уоллес, Энсон Бун, Луис Патридж и Эмма Эпплтон. Некоторых из этих актеров недавно подловили на съемках в Лондоне. Режиссером этой мини-истории выступит британец Дэнни Бойл, получивший всемирную известность после выхода его фильма "На игле".

Луи Партридж и Эмма Эпплтон на съемках биографического сериала Дэнни Бойла о группе Sex Pistols / Getty Images

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