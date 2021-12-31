В очень странном образе: Белла Хадид прогулялась по Нью-Йорку

В очень странном образе: Белла Хадид прогулялась по Нью-Йорку

25-летняя американская модель накануне празднования Нового года попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Беллу запечатлели в городе, по пути в одно из заведений, где девушка потом была сфотографирована сидя за столиком.

Белла Хадид / Getty Images

На прогулку по городу Белла вышла в канареечно-желтом топе, сочетая его с объемной курткой и широкими штанами, а также черными кроссовками, кожаными перчатками и вязанной желтой шапке, на которой было прикреплено несколько висюлек с камнями.

Белла Хадид / Getty Images

Хадид была в солнцезащитных очках с желтыми линзами, а в своем Instagram показала этот образ в деталях.

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Вообще Белла часто выбирает для прогулок весьма странные образы и этим же и привлекает внимание папарацци.

Белла Хадид / Getty Images

Белла Хадид / Getty Images

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