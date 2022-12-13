В очень теплой кофте и мини-шортах: модель Хейли Бибер в необычном образе под прицелами фотографов

Известная модель и супруга Джастина Бибера попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе, когда направлялась на обед со своей подругой. Однако для выхода девушка выбрала крайне необычный образ, сочетав очень теплую кофту с молнией, с мини-шортами и кроссовками.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Также в этот образ Хейли добавила носки, кепку и солнцезащитные очки. В руке модель держала бежевую сумку-хобо.

Напомним, на прошлой неделе вместе со своим мужем Хейли провела несколько дней в Нью-Йорке. Звездную пару несколько раз фотографировали, когда они выходила на прогулку, купить кофе или направлялись на ужин. Во время одного из таких выходов на модели был total look от бренда Saint Laurent.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

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