В очень тесном топе и мешковатых штанах: эффектная Джулия Фокс прогулялась по Бруклину

Модель и актриса очень уверена в себе и не боится демонстрировать тело. В этом образе она выглядела очень стильно.

Джулия Фокс продолжает покорять улицы Нью-Йорка и после хэллоуинской вечеринки, где появилась с маленьким сыном, приехала в Бруклин, чтобы сняться в новой фотосессии.

На эпатажной девушке был очень тесный микротоп в ее любимом стиле и со шлейкой. Также она надела мешковатые джинсы с карманами и накинула на одно плечо куртку.

Вещи девушки были выполнены из кожи, имели расцветку в виде потертостей. Образ дополняли небольшая сумка и белье от Calvin Klein, которое выглядывало из-под одежды. Волосы Фокс были уложены гелем, который создавал "мокрый" эффект, а на лице у нее был арт-макияж глаз и высветленные брови.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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