В очень тесных лосинах и красных очках: Ким Кардашьян сфотографировали в Нью-Йорке

Своим вкусам она не изменяет и продолжает носить вещи от бренда Баленсиага, с которым дружит и сотрудничает.

В последнее время звезда реалити довольно часто появляется Нью-Йорке. На днях Ким заметили по пути в дорогой ресторан, куда она ходила на ужин с подругой, также папарацци удалось сделать несколько фото, когда она шла на встречу.

На 42-летней женщине были очень тесные черные лосины-ботинки и укороченный бомбер с надписями на рукавах. Лук Ким дополнила красными огромными очками, макияжем и сумкой из искусственного меха. Весь лук звезды был от Баленсиага, свои осветленные волосы она просто распустила.

На голову она надела капюшон куртки, в попытках немного спрятать лицо от фотографов.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Бренд продолжает сотрудничать с Кардашьян даже после того, как разорвал контракт с ее бывшим мужем Канье Уэстом из-за антисемитского скандала. Напомним, что после неподобающих высказываний с рэпером также отказались работать Адидас и Вог, а ряд знаменитостей выступил с осуждением действий Уэста. Согласно западным СМИ, Ким с мужем больше не общается.

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