В очках-авиаторах и куртке от Ирины Билык: Павел Зибров в стильном луке появился в клипе на песню "Очі дівочі"

Павел Зибров презентовал новую яркую видеоработу на песню "Очі дівочі" из нового альбома "Любов може все".

"Очі дівочі" – это легкая и мелодичная композиция, посвященная обаянию и загадочной силе женских глаз, написанная в 1994 году Павлом Зибровым (музыка) и Юрием Рыбчинским (текст). А в этом году артист дал новое дыхание своему хиту, представив его в новом альбоме.

Павел Зибров

"Глаза – символ не только внешней привлекательности, но и внутреннего мира. Девичьи глаза полны тайны, они притягивают и очаровывают, разжигая в сердце чувство любви и становятся олицетворением той магнетической силы, которая соединяет людей, давая возможность лучше понять друг друга без слов. Эта песня полна ностальгией, первыми свиданиями и магией глаз", – поделился Павел Николаевич.

Павел Зибров

В видеоработе артист предстал в стильном образе. На нем была черная джинсовая куртка, которую ему на день рождения подарила звездная подруга Ирина Билык и черно-белая футболка с принтом. Лук Павел Николаевич дополнил солнцезащитными очками-авиаторами.

Павел Зибров

Клип уже доступен на официальном YouTube-канале Павла Зиброва, а альбом – на всех стриминговых площадках.

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