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В очках-авиаторах и куртке от Ирины Билык: Павел Зибров в стильном луке появился в клипе на песню "Очі дівочі"

В очках-авиаторах и куртке от Ирины Билык: Павел Зибров в стильном луке появился в клипе на песню "Очі дівочі"

Павел Зибров

Народный артист Украины подарил своей композиции новое дыхание.

Павел Зибров презентовал новую яркую видеоработу на песню "Очі дівочі" из нового альбома "Любов може все".

"Очі дівочі" – это легкая и мелодичная композиция, посвященная обаянию и загадочной силе женских глаз, написанная в 1994 году Павлом Зибровым (музыка) и Юрием Рыбчинским (текст). А в этом году артист дал новое дыхание своему хиту, представив его в новом альбоме.

Павел Зибров / ©
Павел Зибров

"Глаза – символ не только внешней привлекательности, но и внутреннего мира. Девичьи глаза полны тайны, они притягивают и очаровывают, разжигая в сердце чувство любви и становятся олицетворением той магнетической силы, которая соединяет людей, давая возможность лучше понять друг друга без слов. Эта песня полна ностальгией, первыми свиданиями и магией глаз", – поделился Павел Николаевич.

Павел Зибров / ©
Павел Зибров

В видеоработе артист предстал в стильном образе. На нем была черная джинсовая куртка, которую ему на день рождения подарила звездная подруга Ирина Билык и черно-белая футболка с принтом. Лук Павел Николаевич дополнил солнцезащитными очками-авиаторами.

Павел Зибров / ©
Павел Зибров

Клип уже доступен на официальном YouTube-канале Павла Зиброва, а альбом – на всех стриминговых площадках.

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