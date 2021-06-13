В очках Saint Laurent и золотых украшениях: стильная Хейли Бибер сходила на тренировку

24-летняя модель держит себя в форме.

Американская модель и жена Джастина Бибера Хейли регулярно ходит на тренировки, поэтому попадает под прицел фотографов, которые поджидают ее возле спортзала. Несколько дней назад девушка в очередной раз стала их мишенью.

Также читайте В джинсах и кроп-топе: Хейли Бибер сходила с мужем в модный ресторан

В тот день на модели был спортивный комплект оливкового цвета от бренда Tavi Noir, который она сочетала с черными сандалиями Giaborghini и кофтой белого цвета. Из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки Saint Laurent, в которых мы ее уже видели и золотые сережки.

Хейли Бибер / Getty Images

После тренировки Хейли решила завязать свитер на талии и таким образом можно заметить, что у нее на шее есть еще и несколько цепочек от Anita Ko и Fallon Jewelry.

Хейли Бибер / Getty Images

Читайте также: В бикини и свитере: Хейли Бибер показала идеальную фигуру

Хейли Бибер на улицах Лос-Анджелеса (17 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку