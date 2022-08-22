В очках-сердечках и купальнике с камнями: Белла Торн продемонстрировала гламурный пляжный лук

Белла Торн обожает украшения, аксессуары и яркие образы. Даже на пляж она выбирает все яркое и лучшее.

В Instagram девушка продемонстрировала свой гламурный аутфит, в котором она пришла позагорать и поплавать.

Белла Торн / Фото: Instagram Беллы Торн

На Белле был желтый топ-лиф, расшитый камнями, и розовые плавки с разноцветными камнями. Талию она украсила поясом с цветными бабочками. Купальник отлично сидел на ее стройной фигуре.

Белла Торн / Фото: Instagram Беллы Торн

Образ Торн дополнила розовыми очками в виде сердец со стразами, браслетами, кольцами, часами и широкой цепью на шее с логотипом Chanel.

Белла Торн / Фото: Instagram Беллы Торн

Розово-перламутровый длинный маникюр завершил яркий лук актрисы.

Звезда похвасталась не только подтянутой фигурой, упругими ягодицами, но и соблазнительным декольте.

Белла Торн / Фото: Instagram Беллы Торн

Белла Торн / Фото: Instagram Беллы Торн

Напомним, в прошлом году Белла со своим любимым — музыкантом Бенджамином Масколой — устроили громкую вечеринку в честь своей помолвки. Фотографии с праздника они опубликовали на своих страницах в Instagram. Для этого события Торн выбрала эффектный образ lady in red. Она появилась в роскошном красном платье от Valdrin Sahiti со шлейфом, высоким разрезом до талии, с обнаженными плечами и откровенным декольте.

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