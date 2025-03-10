В одинаковых бикини: топ-модели Кэндис Свэйнпоул и Изабели Фонтана сверкнули фигурами в совместной съемке

36-летняя южноафриканская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Кэндис Свэйнпоул – является также основательницей бренда купальников и пляжной одежды Tropic Of C, который недавно объявил о своей коллаборации с брендом Victoria's Secret.

В рекламной кампании новой линейки купальников и одежды снялась сама Кэндис, а также ее коллега - 41-летняя бразильская супермодель и бывшая звезда бренда белья Victoria's Secret – Изабели Фонтана. Девушки позировали в одинаковых красных бикини, которые эффектно сидели на их стройных фигурах.

Также они примерили одинаковые комплекты, состоящие из топа и мини-юбки.

Отметим, Изабели Фонтана уже ранее примеряла купальники бренда своей подруги Кэндис Свэйнпоул.

Ранее, напомним, Кэндис Свэйнпоул в эффектном наряде вышла в свет. Она появилась на вечеринке, посвященной старту бразильского карнавала в Рио-де-Жанейро, в наряде с вырезом на ягодицах.

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