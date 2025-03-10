В одинаковых бикини: топ-модели Кэндис Свэйнпоул и Изабели Фонтана сверкнули фигурами в совместной съемке

Две известные модели снялись вместе в рекламе популярных брендов.
36-летняя южноафриканская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Кэндис Свэйнпоул – является также основательницей бренда купальников и пляжной одежды Tropic Of C, который недавно объявил о своей коллаборации с брендом Victoria's Secret.
В рекламной кампании новой линейки купальников и одежды снялась сама Кэндис, а также ее коллега - 41-летняя бразильская супермодель и бывшая звезда бренда белья Victoria's Secret – Изабели Фонтана. Девушки позировали в одинаковых красных бикини, которые эффектно сидели на их стройных фигурах.
Также они примерили одинаковые комплекты, состоящие из топа и мини-юбки.
Отметим, Изабели Фонтана уже ранее примеряла купальники бренда своей подруги Кэндис Свэйнпоул.
Ранее, напомним, Кэндис Свэйнпоул в эффектном наряде вышла в свет. Она появилась на вечеринке, посвященной старту бразильского карнавала в Рио-де-Жанейро, в наряде с вырезом на ягодицах.
Читайте также:
- В платье цвета айвори и бриллиантах: роскошная Кэндис Свэйнпоул сходила в оперу
- По дороге в школу: топ-модель Кэндис Свэйнпоул со своими сыновьями снялась для глянца
- Едва прикрывал грудь: Изабели Фонтана в откровенном бюстгальтере позировала для глянца
- Топ-модель Изабели Фонтана сверкнула стройной фигурой в леопардовом бикини и показала 21-летнего сына