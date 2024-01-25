В одинаковых луках с перьями: Кайли Дженнер пришла на модный показ с 5-летней дочерью

Телезвезда решила приобщать дочь к высокой моде, поэтому взяла ее на показ Valentino во Франции.

Кайли Дженнер уже не пропускает Недели моды в Париже, и если в прошлом году телезвезда блистала в платье с головой льва на показе Schiaparelli, то в этот раз пропустила его и посетила шоу Модного дома Valentino. Бренд презентовал в Париже кутюрную коллекцию весна-лето 2024.

Кайли на мероприятии появилась в этот раз со своей матерью Крис Дженнер и маленькой дочерью Сторми, которая родилась от ее отношений с рэпером Трэвисом Скоттом.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Для себя и Сторми Кайли выбрала наряды в черном цвете. На ней было длинное платье-бюстье и полупрозрачная шифоновая накидка с перьями. Ее образ завершали крупные серьги, макияж и прическа.

А вот малышка Сторми надела платье с длинными рукавами, у которого перья были на воротнике и манжетах. В руке девочка держала маленькую сумку с монограммой Модного дома.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Вероятно, Кайли решила взять пример со старшей сестры Ким Кардашьян, которая в 2022 году тоже взяла дочь Норт на Неделю моды в Париже. Тогда они посетили вместе модное шоу Jean-Paul Gaultie, и на него Ким надела имитацию культового платья, созданного когда-то дизайнером и которое в 1992 году демонстрировал на подиуме сама Мадонна.

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