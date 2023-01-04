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В одинаковых новогодних пижамах: Ким Кардашьян умилила снимками со своей дочерью

В одинаковых новогодних пижамах: Ким Кардашьян умилила снимками со своей дочерью

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
211
Время на прочтение
1 мин
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В одинаковых новогодних пижамах: Ким Кардашьян умилила снимками со своей дочерью

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Звезда реалити с дочерью сфотографировалась в пижамах собственного бренда.

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram милые снимки со своей старшей дочерью – 9-летней Норт. Звездная мама нежно обнимала девочку.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

"Ночь", — подписала фото Кардашьян.

Позировали они в одинаковых новогодних красных пижамах от собственного бренда Ким – Skims, но на девочке были только штаны.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

"Она такая милая", "Норт похожа на папу", "Копия папы", "Вы очень милые", — написали в комментариях фолловеры.

Напомним, Ким показала эффектный лук, в котором она предстала на рождественской вечеринке. Она подчеркнула соблазнительные формы серебряным платьем.

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Дата публикации
Просмотры
211
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