В одинаковых пижамах и с улыбками: Ким Кардашьян с мамой и детьми снялась в рождественской фотосессии

В одинаковых пижамах и с улыбками: Ким Кардашьян с мамой и детьми снялась в рождественской фотосессии

Звезда реалити и инфлюенсер представила поклонникам в соцсети семейную рождественскую открытку.

Сегодня, 25 декабря, христиане западного обряда отмечают Рождество Христово. В этот день Ким Кардашьян опубликовала в Instagram рождественскую фотосессию. Но на снимках запечатлены не все члены семьи.

Фотосессия Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

В фотосете снялись Ким, ее мама Крис Дженнер, сестра Хлое с 3-летней дочкой Тру и 5-летняя дочь их брата Роба - Дрим Рене. А также четверо детей Ким: 8-летняя Норт, 6-летний Сэйнт, 3-летняя Чикаго и 2-летний Псалм.

Фотосессия Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Фотосессия Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Фотосессия Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Все были одеты в одинаковые комфортные темно-баклажановые пижамы (а затем и в черные) от бренда Ким – SKIMS.

Фотосессия Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Фотосессия Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Фотосессия Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

"Счастливого Рождества", – подписала снимки звезда реалити.

На фотосъемке отсутствовали сестры Ким – Кортни, Кендал и Кайли. Возможно, они не смогли найти свободного время для этого. Но в любом случае семья весело провела время во время фотосессии.

Фотосессия Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Фотосессия Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Фотосессия Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ранее Кардашьян похвасталась эффектным образом в наряде цвета индиго от Balenciaga, который состоял из комбинезона с ботфортами-чулками, перчатками и юбки со шлейфом.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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