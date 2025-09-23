В одних лишь бриллиантах: Ким Кардашьян позировала обнаженной в постели

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

44-летняя звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсер Ким Кардашьян стала главной звездой нового номера французской редакции культового журнала Vogue. На обложке глянца она позировала обнаженной в постели, на ней были лишь ювелирные украшения с бриллиантами от Cartier.

Ким Кардашьян в Vogue France / © Instagram Ким Кардашьян

«Первая обложка французского Vogue только в украшениях от Cartier! Я никогда к этому не привыкну! У меня есть список желаний для журналов, и это было одним из главных», — написала с восторгом Ким под снимком. На ней колье Pluie de Cartier из белого золота с 474 бриллиантами классической огранки общим весом 30.11 карата, а также браслет Pluie de Cartier, состоящем из 203 бриллиантов.

Ким Кардашьян в Vogue France / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян в Vogue France / © Instagram Ким Кардашьян

Локацией для фотосессии стал номер отеля отеля Le Bristol Paris, а сама съемка состоялась во время Парижской недели моды.

Также Кардашьян примерила и другие украшения с бриллиантами, сочетая их с простыми луками — футболками и джинсами.

Ким Кардашьян в Vogue France / © Instagram Ким Кардашьян

Ранее, напомним, Ким Кардашьян произвела фурор платьем от Maison Margiela. Она появилась на церемонии вручения премии DVF Awards в Венеции в полупрозрачном сером кутюрном наряде.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян