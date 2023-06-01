Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В одних лишь джинсах: беременная Жозефин Скривер снялась в фотосессии топлес

Дата публикации
Просмотры
418
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В одних лишь джинсах: беременная Жозефин Скривер снялась в фотосессии топлес

Беременная Жозефин Скривер снялась в фотосессии топлес / Фото: Getty Images

30-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's secret сейчас беременна первенцем.

Жозефин Скривер не стала долго скрывать свою беременность, а заявила о ней на красной дорожке Каннского кинофестиваля, появившись на ней в черным платье на одно плечо с вырезами по бокам и небольшим шлейфом. Позируя, она все время держала руки на животе и не скрывала своего счастья.

Жозефин Скривер / © Associated Press
Жозефин Скривер / Фото: Associated Press

Как оказалось, она уже даже устроила себе "беременную" фотосессию. Однако фото опубликовала не сама – за нее это сделал известный фэшн-фотограф Джером Дюран.

Перед камерой фотографа Жозефин позировала топлес – в одних лишь джинсах, прикрывая грудь руками.

Напомним, Джером Дюран был также автором фотосета для беременной модели Жасмин Тукс – коллеги Жозефин по Victoria's secret.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
418
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация