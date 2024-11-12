В одних лишь сапогах на шпильках: топ-модель Изабели Фонтана позировала полностью обнаженной

Бразильянка поделилась откровенным снимком.
41-летняя бразильская супермодель и бывшая звезда бренда белья Victoria's Secret – Изабели Фонтана – cнялась в рекламе ювелирного бренда Sauer. В своем Instagram она поделилась самым откровенным снимком из всей промокампании.
Фонтана позировала полностью обнаженной – в одних лишь черных высоких сапогах на высоких каблуках. Ее волосы были уложены с "мокрым" эффектом, а на лице был естественный макияж. На руках бразильянки красовались кольцо с изумрудами и браслет из малахита.
Также Изабели позировала и в более скромных образах – в черном обтягивающем платье. А на ее шее – колье из изумрудов.
Напомним, ранее Изабели Фонтана принимала участие в камбек-шоу бренда Victoria's Secret, прошедшем в Нью-Йорке. Она в составе "ангелов" Victoria's Secret в нижнем белье блистала на подиуме.
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