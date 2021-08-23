В одних плавках: Вера Брежнева топлес приняла летний душ

Вера Брежнева опубликовала в блоге видео с отметкой 18+.

Артистка появилась перед камерой топлес и в белых плавках. Певица стояла задом к камере и принимала летний душ. А в подписи написала: "18+ Водные процедуры. Решила начать эту неделю так ".

Подписчики звезды были приятно удивлены таким роликом, многие писали: "Каждый день так начинайте и заканчивайте (в прямом эфире)", "Вера, почаще, купайтесь...)))", "Сексуально!", - пишут ей фолловеры в комментариях под видео.

Также читайте Улетела на отдых: Вера Брежнева блеснула фигурой в черном бикини

За это лето Вера Брежнева неоднократно показывала фотографии с пляжа, на которых позировала в разных купальниках и нежилась на солнце. Недавно в одном из постов певица писала: "Лето еще не закончилось, а я уже по нему скучаю… Оно стало для меня удивительным, необычным.. И оказалось началом очень важной внутренней трансформации. Тем интереснее наблюдать, что будет дальше".

Читайте также: Обнаженная Бритни Спирс и еще пять звезд, которые часто позируют топлес

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку