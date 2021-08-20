В одном бикини: невеста Бруклина Бекхэма позировала в воде

Поклонники четы Бекхэм с нетерпением ждут свадьбу их старшего сына Бруклина.

Парень помолвлен с Николой Пельтц, дочери миллиардера Нельсона Пельтца. Их помолвка состоялась еще летом 2020 года, но свадьба была перенесена на 2022 год.

Пока публика ждет свадебный образ будущей невесты, сама Никола охотно показывает в блоге снимки из своей реальной жизни. Недавно 26-летняя блондинка запостила снимок из бассейна, где предстала в желтом бикини, стоя в воде, ее волосы мокрые, а на лице у девушки есть макияж.

"Мой абсолютный ангел", - прокомментировал снимок Николы Бруклин.

Бруклин вообще очень активно комментирует все фотографии своей невесты. А еще они вместе иногда устраивают фотосеты, которые потом показывают публике, выкладывая снимки в Instagram.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Instagram Николы Пельтц

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