В одном блейзере и на шпильках: Дженнифер Энистон заинтриговала фото со съемок

52-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон поделилась новыми фото в Instagram.
Свой блог звезда сериала "Друзья" ведет не очень активно, но иногда все же радует публику каким-то публикациями. В этот раз Дженнифер опубликовала фото со съемок и заинтриговала подписью:
"Что-то приближается ".
На фото актриса запечатлена спиной к камере. Она одета в удлиненный черный блейзер и туфли на каблуках, фото сделано во время съемочного процесса.
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На другом фото Дженнифер сидит задом к камере, руки держит за головой, соединив пальцы в замок. На фото можно рассмотреть маникюр звезды, он сделан в светлых оттенках, а также красивую укладку.
Больше никаких подробностей о съемках знаменитость не рассказала. Будем следить за ее страницей в Instagram.
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