В одном боди и ботфортах: победительница "Холостяка-11" Анна Богдан снялась в смелой фотосессии

Девушка продемонстрировала эффектный образ.
Победительница 11-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", возлюбленная Михаила Заливако – Анна Богдан, показала фолловерам в Instagram стильные фотографии со съемок.
На снимках Анна позирует в сексуальном луке – на ней лишь боди и черные сапоги-ботфорты со шнуровкой. Наряд эффектно подчеркивает стройную фигуру девушки.
Богдан позирует, вытянувшись на полу и сидя в кресле.
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Волосы Анны туго собраны в интересную прическу - хвост с резинками. Свой образ участница реалити-шоу дополнила золотыми серьгами и колье.
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