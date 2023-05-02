В одном боди: Кендалл Дженнер сверкала пятой точкой на Met Gala

Кендалл Дженнер выбрала экстравагантный образ для светского выхода.
Модель посетила Бал Института костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, который в этом году был организован в память о дизайнере Карле Лагерфельде.
27-летняя Дженнер приехала на Бал в черном боди, расшитом пайетками, с серебристым воротником от Marc Jacobs с длинной накидкой и в сочетании с черными ботинками на шнуровке и высокой платформе.
Кендалл собрала свои блестящие каштановые локоны в упругий высокий конский хвост, сделала макияж в теплых оттенках с пушистыми ресницами, подчеркнув матовой помадой губы. В ушах у девушки были цветочные серьги.
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На Met Gala также приехала ее сестра Кайли Дженнер и их сводная сестра Ким Кардашьян. Ким запостила фото своего образа в Instagram.
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