В одном чулке и мини-юбке: модель Винни Харлоу в необычном образе на красной дорожке

В одном чулке и мини-юбке: модель Винни Харлоу в необычном образе на красной дорожке

За один вечер модель сменила два наряда.

Канадская модель Винни Харлоу прилетела в Венгрию, чтобы стать одной из тех, кто будет вручать награды на сцене MTV Europe Music Awards 2021. Мероприятие проходило 14 ноября в Будапеште на спортивной арене László Papp.

Винни надела для красной дорожки голубой наряд от бренда David Koma из коллекции весна-лето 2022. Топ от образа был на тонких бретельках и декорирован страусиными перьями, а вот подол мини-юбки украшала аппликация со стразами.

Винни Харлоу / Associated Press

Дополнили этот аутфит голубые босоножки, чулок на одной ноге и длинные наращенные волосы.

Винни Харлоу / Associated Press

Во время объявления победителя в категории "Лучший хип-хоп исполнитель" Винни вышла на сцену в винтажном коричневом платье от Versace из коллекции ready-to-wear 2001 года.

Винни Харлоу / Getty Images

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