В одном халате: Синди Кроуфорд пикантно позировала на диване

55-летняя модель Синди Кроуфорд опубликовала в блоге новое фото.

Манекенщица запечатлена на снимке лежа на диване красивого цвета морской волны, на Синди один белый халат, и она пикантно обнажила ногу.

У Кроуфорд распущены волосы, на лице есть макияж, видимо, она решила сфотографироваться перед тем, как отправиться на какое-то светское мероприятие, а на ее запястье часы от бренда Omega.

В прошлом месяце, напомним, Синди Кроуфорд вместе со своей дочерью Кайей Гербер присутствовали торжественном открытии бутика часового бренда Omega в Сан-Франциско, в музее де Янга.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Getty Images

Тогда Синди надела черное платье в полоску и с V-образным вырезом на декольте. Талия звезды была подчеркнута широким поясом, а само платье сверкало мелкими стразами. Лук Синди дополнила босоножками нюдового цвета на каблуках.

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