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В одном и том же мини-платье: Эмили Ратажковски сходила на прогулку с собакой и на вечеринку

В одном и том же мини-платье: Эмили Ратажковски сходила на прогулку с собакой и на вечеринку

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

33-летняя модель и актриса Эмили Ратажковски была запечатлена фотографами в Нью-Йорке.

Эмили сфотографировали в Нижнем Ист-Сайде, она направлялась на какую-то светскую тусовку. Одета знаменитость была в миниатюрное обтягивающее ее фигуру платье и кожаные черные босоножки на высоких каблуках. На плече у нее была маленькая сумка на тонком ремешке, а в руках Эмили держала солнцезащитные очки и мобильный телефон. Волосы Ратажковски распустила, надела золотое колье на шею и сделала макияж.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

В этом же аутфите модель несколькими часами ранее выгуливала свою собаку. Вот только вместо каблуков обула удобные кроссовки и надела очки.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Знаменитость часто фотографируют во время прогулок с ее псом Коломбо. На прошлой неделе Ратажковски выходила с ним погулять в удлиненной желтой футболке и штанах-клеш с красными лампасами.

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