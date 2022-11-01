В одном из самых сексуальных кинообразах: Рита Ора нарядилась на вечеринку Изабеллой Росселлини

После ковидных ограничений, которые действовали еще в прошлом году, звезды решили оттянуться по полной и выбрали для Хэллоуина оригинальные костюмы.

Британская певица Рита Ора посетила масштабную звездную вечеринку в лондонском клубе The House of KOKO, организованную телеведущим Джонатаном Россом. Мероприятие проводилось в честь Хэллоуина, поэтому знаменитые гости пришли на него в соответствующих костюмах.

31-летняя Рита решила своим образом воссоздать один из самых сексуальных киноперсонажей - Лизл фон Руман - героиню фильма "Смерть ей к лицу", которую сыграла актриса Изабелла Росселлини.

"Голый" костюм состоял из красной юбки-парео, массивных бус, украшающих и прикрывающих ее обнаженную грудь, кафф в ушах и яркого макияжа. Также певица надела черный парик и мюли, а в руке держала бутылку с алкоголем, вероятно, как отсылку к эликсиру молодости из фильма.

Рита Ора / Фото: Getty Images

А вот что касается оригинального наряда в фильме, то над ним работал знаменитый голливудский дизайнер по костюмам Джоанн Джонстон, он получился культовым, ведь идеально подчеркнули характер ее персонажа.

Изабелла Росселлини / Фото: скриншот с видео

Изабелла Росселлини / Фото: скриншот с видео

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