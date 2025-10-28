В одном лишь белье: модель показала, как завтракала на балконе в Париже

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram серию фотографий, сделанных во время ее поездки в Париж.

Красавица устроила завтрак прямо на балконе своего номера в отеле. Она вынесла стулья, накрыла их одеялом с постельным бельем и подушками и села пить кофе с круассаном.

Одета Лаура была лишь в белье кремового оттенка, которое прекрасно сидело на ее стройной фигуре.

Селия выглядела красиво и привлекательно, у нее была объемная прическа с локонами и макияж с черными стрелками.

«Лаунж в элегантности», — подписала она фото.

