В одном лишь бикини: Рита Ора блеснула роскошными формами

30-летняя британская певица устроила себе фотосессию в одном купальнике.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию снимков, на которых позирует в бикини цвета морской волны, который безупречно подчеркивает формы модели.

Рита Ора / Instagram Риты Оры

Видно, что купальник состоит из лифа и стрингов, в нем Рита выгибалась перед камерой и демонстрировала фигуру с разных ракурсов. На лице при этом у девушки был минимальным макияж с розовой матовой помадой на губах, а волосы распущены и немного растрепаны.

Рита Ора / Instagram Риты Оры

Рита Ора / Instagram Риты Оры

"Я проснулась сегодня утром от такой любви к себе и песне @sigala You for Me. Все, что я могу сказать, это то, что я не могу перестать улыбаться от счастья. Спасибо, что заставили меня улыбнуться сегодня", - так подписала эти кадры знаменитость.

Рита Ора / Instagram Риты Оры

Рита Ора / Instagram Риты Оры

Ранее Ора показывала другие фото в разных купальниках, которые были сделаны именно на съемках клипа, о котором певица упомянула в комментарии.

Рита Ора / Instagram Риты Оры

Читайте также: В цветочном платье и меховой обуви: Рита Ора вышла на прогулку

Стиль Риты Оры (11 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку