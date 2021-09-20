В одном вязаном бикини: Кортни Кардашьян отправилась на велопрогулку

Звезда наслаждается солнечными днями в Калифорнии.

42-летняя звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян отправилась на велопрогулку, фотографии с которой показала в своем Instagram. Погода в Калабасасе, где живет знаменитость, позволила ей надеть лишь одно вязаное бикини с бело-зеленым шахматным принтом.

Кортни Кардашьян / Instagram Кортни Кардашьян

Волосы Кортни собрала в хвостик, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.

Кортни Кардашьян / Instagram Кортни Кардашьян

"Круто!" – лаконично подписала снимки Кардашьян.

Напомним, Кортни Кардашьян просто расцвела, начав встречаться с барабанщиком панк группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Недавно пара приехала на церемонию MTV Video Music Awards в Barclays Center в Нью-Йорке. Кортни вышла на дорожку в сексуальном обтягивающем ее фигуру кожаном мини-платье от бельгийского дизайнера Оливера Тейскенса. Наряд был с открытыми плечами, откровенной линией декольте и шнуровкой посередине.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Associated Press

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Кортни Кардашьян на прогулках с бойфрендом (10 фото)

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