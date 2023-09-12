В однотонном платье с эффектными разрезами: модель Фрида Аасен блистала на модной шоу

Скандинавская модель Фрида Аасен появилась среди гостей показа Michael Kors, который презентовал в Нью-Йорке коллекцию весна-лето 2024.

Девушка пришла в лаконичном черном наряде, но с интересными деталями. Например, у ее обтягивающего трикотажного платья не было бретелек, были высокие разрезы по бокам, а также оно было полностью однотонным.

Образ Фриды дополняли широкий черный ремень на бедрах, сапоги с острым мысом и на каблуках, а также сумка-клатч. На запястьях у модели были браслеты-манжеты серебристого цвета, а волосы она уложила в прическу в стиле двухтысячных, которая сейчас в тренде.

Фрида Аасен / Фото: Getty Images

Также это модное шоу в Бруклине посетили Блейк Лайвли, Холли Берри, Рита Ора, Ванесса Хадженс, Дженна Деван, Коко Роша, Оливия Уайлд, Ники Хилтон и многие другие гости.

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