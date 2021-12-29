В одной меховой кофте: Тина Кунаки сверкнула длинными ногами, когда наряжала елку

В одной меховой кофте: Тина Кунаки сверкнула длинными ногами, когда наряжала елку

Многие звезды уже отпраздновали Рождество и теперь готовятся к Новому году.

Модель Тина Кунаки показала фолловерам, как украшала огромную пушистую елку в своем доме и делала это не сама.

На снимках, которыми звезда поделилась в Сети, она запечатлена в пушистой белой кофте и с голыми ногами. Ее волосы собраны в пучок, Тина украшает елку, а помогает ей в этом робот.

Кунаки показала финальный результат того, как выглядит ее праздничная елка. И это очень красиво.

Отметим, своими елками хвастались и другие звезды. Модель Эльза Хоск, например, позировала в красном платье на фоне высокой елки, а Ева Лонгория показывала поклонникам, как украшали ее дом к праздникам.

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