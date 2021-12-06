В одной рубашке и высоких сапогах: Крисси Тейген подловили на прогулке с дочерью

В одной рубашке и высоких сапогах: Крисси Тейген подловили на прогулке с дочерью

Модель Крисси Тейген снова запечатлели во время прогулки в Нью-Йорке.

На этот раз Тейген была в компании своей 5,8-летней дочери Луны. Крисси была в голубой клетчатой рубашке, которую приспустила с плеч, и высоких кожаных сапогах. В руках она держала черное пальто и черную кожаную сумку. Ее девочка Луна везла игрушечную розовую коляску.

Крисси Тейген / Getty Images

Крисси Тейген была приветлива с папарацци и улыбалась. А буквально в пятницу Крисси с мужем Джоном Леджендом с детьми прогуливались по улицам Манхэттена и посетили знаменитый нью-йоркский магазин детских игрушек FAO Schwarz. Крисси сфотографировали с огромным пакетом в руке, одета она была в бежевый плащ и бежевое трикотажное платье с вырезом на животе.

Крисси Тейген и Джон Ледженд с дочерью / Getty Images

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